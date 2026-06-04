В Беларуси соленый шпик попал под запрет продаж из-за кишечной палочки. Подробности сообщает Госстандарт.
Под запретом оказались два вида охлажденного соленого шпика в оболочке — «Аппетитный» и «Радужный». Его производителем является Чаусское районное потребительское общество (Могилевская область).
При проверке специалисты обнаружили завышенное в шесть раз количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Также было выявлено наличие недопустимых бактерий группы кишечной палочки.