ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о российских военных

По данным ФСБ, задержанный сотрудничал со Службой безопасности Украины. Предположительно, мужчина передал украинским спецслужбам сведения о военнослужащих Минобороны России и планировал вести визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей. Подозреваемый на допросе заявил, что был завербован через мессенджер WhatsApp. Имя фигуранта и какие-либо подробности о нем не приводятся.