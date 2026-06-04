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ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о российских военных

ФСБ задержала в Крыму 63-летнего жителя Севастополя. Его подозревают в передаче Украине информации о российских военнослужащих.

ФСБ задержала в Крыму 63-летнего жителя Севастополя. Его подозревают в передаче Украине информации о российских военнослужащих.

По данным ФСБ, задержанный сотрудничал со Службой безопасности Украины. Предположительно, мужчина передал украинским спецслужбам сведения о военнослужащих Минобороны России и планировал вести визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей. Подозреваемый на допросе заявил, что был завербован через мессенджер WhatsApp. Имя фигуранта и какие-либо подробности о нем не приводятся.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ; предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы). По решению суда мужчина арестован.

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