«Тольяттинский потрошитель» потребовал миллион рублей за изъятые личные вещи

Вещи у преступника изъяли при этапировании заключенного из следственного изолятора в исправительную колонию. Тогда у него забрали часть одежды, электробритву, кипятильник и будильник. Помимо этого, Рыльков указал, что в акт конфискации не попали 30 авторучек, тетради с материалами по уголовному делу, письма, конверты и почтовые марки на две тысячи рублей. С требованием вернуть имущество, признать его изъятие нелегальным и выплатить компенсацию осужденный обратился в суд Самарской области.