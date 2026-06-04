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Российская ПВО сбила 272 украинских дрона за ночь

Киевский режим атаковал несколько регионов в ночь на 4 июня.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные отразили массированную атаку беспилотников, которая проводилась киевским режимом минувшей ночью. По данным оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 272 вражеских дрона самолетного типа.

Беспилотники сбивали в небе над многими регионами страны. Целями украинских БПЛА стали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тамбовская области. Кроме того, дроны уничтожены над территорией Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Особенно напряженная обстановка минувшей ночью сложилась над Севастополем. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что за несколько часов над городом ликвидировали более 20 беспилотников.

Он уточнил, что атаки удалось отразить силам ПВО и мобильным огневым группам. По словам главы региона, в районе Северной стороны в садоводческом товариществе упали обломки БПЛА, однако никто не пострадал.

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