В Екатеринбурге полиция накрыла цеха, где работали десятки нелегальных мигрантов

— Практически никто из иностранцев, обнаруженных в данном месте, не говорит по-русски и не имеет при себе документов. Их паспорта, а также иная документация были найдены в комнате, где проживал «бригадир», — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.