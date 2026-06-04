На дорогах Волгоградской области погибли 14 детей, 412 травмированы

Только за три летних месяца 2025 года зарегистрировано 134 ДТП, жертвами которых стали семеро детей, 141 ребенок травмирован. При этом за три летних месяца совершено треть от всех ДТП за год, в которых погибла половина от общего количества несовершеннолетних.