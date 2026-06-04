Школьник, напавший на уфимскую гимназию, останется под домашним арестом

Подросток планировал свою выходку почти неделю. Он описывал намерения в личном канале в соцсетях. У канала было почти 30 подписчиков, которые спокойно читали эти планы, но никто не рассказал о них и не попытался предотвратить насилие. В своих постах школьник неоднократно писал, что ненавидит учителя истории, и выкладывал аудиозаписи, на которых педагог ругает его и одноклассников.