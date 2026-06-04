Пенсионерка в Хабаровском крае отдала мошенникам 7 млн рублей

Жительница сходила в банк, после чего ей позвонил «сотрудник службы финансового мониторинга» и сказал, что кто-то якобы пытается снять деньги с ее вклада. Он предложил объединить все вклады в единый счет для лучшей сохранности. Затем «сотрудница департамента безопасности» позвонила, выяснила подробности обо всех вкладах и сбережениях в наличных, и предложила оформить дебетовую карту и обналичить её.