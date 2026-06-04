Пенсионерка в Хабаровском крае отдала мошенникам 7 млн рублей

В Ванино 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам на «безопасные счета» 7 млн рублей, считая, что спасает деньги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жительница сходила в банк, после чего ей позвонил «сотрудник службы финансового мониторинга» и сказал, что кто-то якобы пытается снять деньги с ее вклада. Он предложил объединить все вклады в единый счет для лучшей сохранности. Затем «сотрудница департамента безопасности» позвонила, выяснила подробности обо всех вкладах и сбережениях в наличных, и предложила оформить дебетовую карту и обналичить её.
В итоге пенсионерке предложили наиболее надежно спасти все деньги, переведя их неизвестным на виртуальные карты. Пенсионерка через банкоматы выполнила указание, а когда мошенники перестали ей звонить и предлагать новые методы спасения, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, выплатами в честь Дня России начали обманывать россиян мошенники.