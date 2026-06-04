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БПЛА атаковали Нижегородскую область ночью 4 июня

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 июня по 07:00 4 июня на территории России силы ПВО смогли уничтожить 272 БПЛА самолетного типа.

Вражеские беспилотники атаковали Нижегородскую область ночью 4 июня. Об этом сообщили в Минобороне РФ.

По данным ведомства, с 20:00 3 июня по 07:00 4 июня на территории России силы ПВО смогли уничтожить 272 БПЛА самолетного типа.

Кроме Нижегородской области, беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Воронежской, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Нижегородской области также вводили режим беспилотной опасности. Местные жители получили оповещения от ГУ МЧС по региону. Аэропорт ночью 4 июня ввел ограничения для самолетов.

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