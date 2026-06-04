В Киевской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры

Ранее в ночь на 2 июня в нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов. Удары наносились в рамках масштабной комбинированной атаки. Наиболее напряжённая обстановка, как утверждается, сложилась в Киеве. Жители столицы сообщали о многочисленных взрывах в разных частях города.