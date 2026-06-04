Baza: Житель Подмосковья напал с ножом на новых хозяев проданного дома

По словам Сергея, продавец предложил компенсировать долг переводами по 50 рублей в месяц из пенсии, при этом его супруга признана банкротом. Деньги за дом пенсионер до сих пор не получил и намерен обратиться с жалобой в Верховный суд, сообщается в публикации.