Baza: Житель Подмосковья напал с ножом на новых хозяев проданного дома

Житель Подмосковья напал на новых жильцов с ножом после неудачной попытки вернуть проданный дом. Об этом в четверг, 4 июня, пишет Baza.
По данным источника, пенсионер Сергей приобрел дом в деревне Белое Озеро в Подмосковье за 7,1 миллиона рублей, планируя вместе с супругой переехать поближе к детям. Перед сделкой покупатели проверили документы, продавец освободил жилье, однако позже заявил, что продал недвижимость под влиянием мошенников и не получил денег.
Когда Сергей приехал в новый дом, его встретили сотрудники частного охранного предприятия, которых нанял бывший владелец. Спор перешел в судебную плоскость, и в итоге покупателям разрешили заселиться. Однако вскоре ночью в дом проник мужчина, который, как позже выяснилось, был знакомым продавца, и ранил Сергея ножом в руку.
Суды первой инстанции и апелляция признали покупателя добросовестным приобретателем, но после проведения психолого-психиатрической экспертизы сделку аннулировали. Недвижимость вернули прежнему владельцу, а выплаченные средства постановили вернуть покупателю.
По словам Сергея, продавец предложил компенсировать долг переводами по 50 рублей в месяц из пенсии, при этом его супруга признана банкротом. Деньги за дом пенсионер до сих пор не получил и намерен обратиться с жалобой в Верховный суд, сообщается в публикации.
Стало известно, что балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева намерена оспорить сделку по продаже своей квартиры в Пушкине по так называемой схеме Долиной, заявив, что она стала жертвой мошенников. Сейчас дело рассматривается в Пушкинском районном суде Петербурга.