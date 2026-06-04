За ночь над Россией сбили 272 беспилотника

Силы ПВО с 20:00 до 7:00 мск сбили 272 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев писал, что за прошедшую ночь над регионом сбили 20 БПЛА. Над Орловской областью уничтожили четыре дрона ВСУ, сообщил глава региона Андрей Клычков. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА сбили над тремя районами региона.
В Симферополе минувшей ночью при ударе ВСУ погибли три человека, пострадали семеро.
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