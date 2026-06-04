Поездки на морские курорты резко подорожали для волгоградцев

Путешествия на Черноморское побережье заметно подорожали за прошедшую неделю. По данным Волгоградстата, рост стоимости составил сразу 10,3%, а поездка стоит теперь в среднем 63835 рублей. Также выросла цена на отпуск в странах Юго-Восточной Азии — до 93930 рублей, что на 7,71% больше, чем было на предыдущей неделе.