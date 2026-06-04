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Поездки на морские курорты резко подорожали для волгоградцев

Путешествия на Черноморское побережье заметно подорожали за прошедшую неделю. По.

Путешествия на Черноморское побережье заметно подорожали за прошедшую неделю. По данным Волгоградстата, рост стоимости составил сразу 10,3%, а поездка стоит теперь в среднем 63835 рублей. Также выросла цена на отпуск в странах Юго-Восточной Азии — до 93930 рублей, что на 7,71% больше, чем было на предыдущей неделе.

Также за исследуемый период произошел рост цен на проживание в волгоградских домах отдыха — на 2,14% (3127 рублей). Ночевка в двухзведочных отелях стоит теперь 1489 рублей, что на 3% больше, чем было на предыдущей неделе. Стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах увеличилась на 1,71% — до 2638 рублей.