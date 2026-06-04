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Жителя Хабаровского края осудили за повторное вождение в нетрезвом виде

В апреле этого года 44-летний житель района имени Лазо, ранее уже подвергавшийся административному наказанию за езду в нетрезвом виде, снова попался инспекторам ДПС во время рейда на федеральной трассе «Уссури». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего был отстранен от управления автомобилем. Было возбуждено уголовное дело. Суд района имени Лазо.

В апреле этого года 44-летний житель района имени Лазо, ранее уже подвергавшийся административному наказанию за езду в нетрезвом виде, снова попался инспекторам ДПС во время рейда на федеральной трассе «Уссури». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего был отстранен от управления автомобилем. Было возбуждено уголовное дело. Суд района имени Лазо назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 260 часов с лишением водительских прав на 2,5 года. Его автомобиль «Ниссан Вингроуд» конфисковали в доход государства.