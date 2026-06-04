Житель Красноярского края заболел анаплазмозом после укуса клеща

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. За последнюю неделю за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 1 764 человека, из которых 460 — дети. Всего же с начала сезона от присасывания членистоногих пострадали уже 6 493 жителя, включая 1 748 детей.