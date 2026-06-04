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Житель Красноярского края заболел анаплазмозом после укуса клеща

Предположительно, нападение насекомого произошло в населённом пункте.

Источник: KrasnoyarskMedia

В Красноярском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания анаплазмозом. Диагноз подтверждён у 33-летнего жителя посёлка Курагино.

По словам пострадавшего, он обнаружил присосавшегося клеща в левой подмышечной впадине во время посещения бани. Предположительно, нападение насекомого произошло в населённом пункте.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. За последнюю неделю за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 1 764 человека, из которых 460 — дети. Всего же с начала сезона от присасывания членистоногих пострадали уже 6 493 жителя, включая 1 748 детей.

Не стоит забывать, что с каждым тёплым днём риск встречи с клещами возрастает. Важно использовать репелленты при выходе на природу и обязательно проводить само— и взаимоосмотры после прогулок.