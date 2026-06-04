Хабаровчанка готовила обед на кухне, когда получила протокол от полиции

В Хабаровске женщина получила протокол от полиции, пока готовила обед. Горожанка отвлеклась на домашнюю работу, а ее маленький сын выбрался на балкон и привлек внимание бдительных жителей.
Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию позвонили очевидцы — они заметили, что на балконе девятого этажа жилого дома на улице Королева находится ребенок без присмотра. Малыш кидал вниз игрушки, что могло быть способом привлечь к себе внимание. Горожане переживали, что мальчик упадет с высоты, облокотившись на сетку.
На место выехали участковые уполномоченные, но попасть в квартиру им не удалось — никто не открывал им дверь. Тогда пришлось вызвать на подмогу спасателей. Специалисты МЧС проникли в жилище через балкон и обнаружили на кухне мать ребенка. Для молодой женщины визит полицейских и спасателей стал полной неожиданностью. Она пояснила, что готовила на кухне, включив музыку, поэтому не слышала стука в дверь. Четырехлетний сын нашел ключ от балкона и вышел туда играть.
На маму составили административный протокол по статье 5.35 Кодекса РФ за неисполнение родительских обязанностей. Материал направят на комиссию по делам несовершеннолетних, куда пригласят горожанку для рассмотрения дела.