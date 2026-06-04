Хабаровчанка готовила обед на кухне, когда получила протокол от полиции

На место выехали участковые уполномоченные, но попасть в квартиру им не удалось — никто не открывал им дверь. Тогда пришлось вызвать на подмогу спасателей. Специалисты МЧС проникли в жилище через балкон и обнаружили на кухне мать ребенка. Для молодой женщины визит полицейских и спасателей стал полной неожиданностью. Она пояснила, что готовила на кухне, включив музыку, поэтому не слышала стука в дверь. Четырехлетний сын нашел ключ от балкона и вышел туда играть.