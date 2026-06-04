В Перми задержали за мошенничество машиниста электровоза

В ноябре 2024 года мужчина заключил с пожилой родственницей супруги фиктивный договор аренды о временном пользовании ее двухкомнатной квартиры в Перми. За нее он якобы ежемесячно оплачивал по 30,4 тыс. руб. В это время он совместно с женой постоянно проживал по месту регистрации в Краснокамском округе.