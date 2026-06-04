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При атаке БПЛА на электричку в Крыму погиб человек, трое ранены

Один человек погиб, трое были ранены при атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Один человек погиб, трое были ранены при атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Экстренные оперативные службы — на месте , — подчеркнул чиновник. — Просьба доверять только официальным источникам информации».

В ночь на 4 июня при атаке ВСУ на Симферополь погибли три человека, пострадали семеро.

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