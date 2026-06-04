Один человек погиб, трое ранены после атаки БПЛА на пригородный поезд в Крыму

Один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки украинского дрона на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Экстренные оперативные службы — на месте, — написал Аксенов в своем канале в МАКС.
В этот же день три человека погибли, еще семь получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по нежилым объектам в Симферополе.
Министерство транспорта ДНР сообщило, что количество раненых при ударе украинской армии по рейсовому автобусу в Енакиеве достигло 12 человек. Также были установлены имена всех пассажиров рейса. Пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь.