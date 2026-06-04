На Балканах вспыхнули протесты из-за планов любимого зятя Трампа

Протесты в Албании вспыхнули из-за планов строительства роскошного курорта, который поддерживает зять американского президента Джаред Кушнер. Природоохранные организации заявляют, что в охраняемой прибрежной зоне начались работы, в то время как албанский премьер-министр настаивает, что проект принесет рабочие места и инвестиции.
Протесты в Албании из-за строительства роскошного курорта, поддержанного зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, усиливаются после того, как оппоненты отвергли предложение премьер-министра страны «обсудить решения», пишет The Guardian.
В среду тысячи людей вышли на улицы Тираны третий день подряд, некоторые из них размахивали надувными фламинго в знак протеста против опасений нанесения ущерба окружающей среде, на фоне растущих призывов заблокировать проект.
Протесты также запланированы на юге страны, где недавно начались работы по строительству комплекса стоимостью 1,6 миллиарда долларов в районе, который долгое время считался одним из самых экологически неблагополучных в Средиземноморье, указывает The Guardian.
«От начала и до конца наблюдалось полное отсутствие прозрачности, — сказал Александр Трайче, исполнительный директор ведущей природоохранной организации страны “Защита и сбережение природной среды Албании” (PPNEA). — Мы не видели никаких публичных консультаций или публичной документации относительно разрешений, и поэтому сейчас мы говорим, что если они уберут бульдозеры, уберут забор и восстановят среду обитания в прежнем виде, тогда мы сможем начать переговоры».
Премьер-министр Албании Эди Рама, который отстаивал это развитие как важную веху на пути крошечной балканской страны от сталинистского государства к высококлассному месту отдыха, предложил во вторник встретиться с протестующими в попытке выйти из тупика. Но лидер социалистов при этом стоит на своем, заявив: «Нет абсолютно никаких шансов на то, что инвестиции прекратятся, пока я здесь».
Как старейшая экологическая организация Албании, PPNEA забила тревогу, когда появились предупреждения о том, что регион с уникальным биологическим разнообразием и культурным наследием находится под угрозой уничтожения.
Ранее в этом году дочь американского президента Иванка Трамп совершила неожиданный визит в страну с командой архитекторов, посетив участок, предназначенный для застройки инвестиционной фирмой Affinity Partners, принадлежащей ее мужу Джареду Кушнеру.
Курорт предназначен для размещения на территории, которая, как пишет The Guardian, включает в себя не только необитаемый остров Сазан, единственный остров Албании, но и водно-болотные угодья и прибрежные места обитания в окружающем его морском национальном парке. По данным BirdLife International, эти воды являются одним из последних убежищ для средиземноморского тюленя-монаха, а также для более чем 200 видов птиц, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, включая фламинго и далматинских пеликанов. Участки охраняемого прибрежного ландшафта к северу от деревни Звернец, между лагуной Нарта и морем, также предназначены для застройки.
«Мы никогда не видели ничего подобного в охраняемых районах Албании, — сказал Трайче. — Это не просто беспрецедентно, это полный крах верховенства закона, без учета интересов общества, окружающей среды, без разрешений на заключение контрактов, просто бульдозеры въезжают».
Тревога, по его словам, переросла в возмущение общественности, когда рабочие начали возводить бетонный забор с колючей проволокой вокруг участка близ Звернца, наняли частную охранную фирму для его защиты, а тяжелая техника начала уничтожать древние дюны и средиземноморские сосновые леса, чтобы расчистить путь для подъездных дорог.
«Вот тогда местные жители по-настоящему разозлились, — сказал он. — Люди, у которых там есть земля, или те, кто на ней работает, внезапно не смогли добраться до нее. …Теперь это уже не просто экологическая проблема. Это дело граждан. Это намного серьезнее».
На этой неделе специальный орган прокуратуры Албании по борьбе с коррупцией SPAK объявил о начале расследования спорных законодательных изменений, принятых в 2024 году в отношении охраняемых территорий.
Девелоперы заявляют, что будут ответственно подходить к развитию. «Мы по-прежнему сосредоточены на ответственном управлении, улучшении состояния окружающей среды, создании рабочих мест и создании долгосрочной ценности для местных сообществ. Мы уважаем текущие общественные и институциональные процессы», — сказал Ашер Абехсера, председатель правления Sazan Real Estate Development LLC, которая разрабатывает планы в партнерстве с фирмой Кушнера.
Премьер Рама, который в прошлом году избрался на четвертый срок, пообещав привести Албанию в ЕС к 2030 году, и стремится привлечь инвестиции в страну, которая остается одной из беднейших в Европе, также отрицает, что развитие поставит под угрозу ее девственное побережье.
Так, пишет The Guardian, 1 июня он сообщил албанскому парламенту, что переговоры все еще продолжаются, и окончательное предложение еще предстоит согласовать. И в своем заявлении в среду он сказал, что «очень важно, чтобы мы оставались гостеприимными, чтобы мы оставались справедливыми и чтобы ни при каких обстоятельствах нас не клеймили как страну, где инвесторов встречают враждебно».
В интервью The Guardian перед тем, как проект был первоначально одобрен, Рама рассказал, что интерес Кушнера к Албании проявлялся в течение многих лет, «когда Трамп еще не был близок к тому, чтобы стать президентом США, и выглядел более близким к тюремному заключению, чем к Белому дому».
«Это было связано не с Трампом, а с Джаредом как американским инвестором с отличным проектом», — сказал он.
Албания, закрытая почти на 50 лет под железным контролем ходжаистского режима, становится все более популярной среди туристов, привлеченных ее природной красотой и доступностью по цене, отмечает The Guardian.
Сторонники идеи Рамы о привлечении высококлассных инвесторов считают, что это необходимо для того, чтобы избежать ловушек чрезмерного туризма. Но для противников эта полемика также привела к растущему недовольству правительством. «Гнев направлен не столько против Кушнера или Иванки Трамп, сколько против правительства и того, как оно справилось с этим», — сказал Трайче.