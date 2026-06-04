На Балканах вспыхнули протесты из-за планов любимого зятя Трампа

Курорт предназначен для размещения на территории, которая, как пишет The Guardian, включает в себя не только необитаемый остров Сазан, единственный остров Албании, но и водно-болотные угодья и прибрежные места обитания в окружающем его морском национальном парке. По данным BirdLife International, эти воды являются одним из последних убежищ для средиземноморского тюленя-монаха, а также для более чем 200 видов птиц, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, включая фламинго и далматинских пеликанов. Участки охраняемого прибрежного ландшафта к северу от деревни Звернец, между лагуной Нарта и морем, также предназначены для застройки.