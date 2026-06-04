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Один человек погиб, трое ранены после атаки БПЛА на поезд в Крыму

В Крыму украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, который следовал по маршруту Азовское — Керчь. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате удара есть погибший.

Источник: Life.ru

«Один человек погиб и ещё трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь», — доложил чиновник.

На месте уже работают экстренные оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Тем, кто получил травмы, он пожелал сил и скорейшего выздоровления. Власти пообещали оказать всю необходимую поддержку семьям и всем, кому она потребуется после случившегося.

Жителей также попросили доверять только официальной информации и не ориентироваться на неподтвержденные сообщения.

До этого Аксёнов сообщил об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нежилым объектам в Симферополе. По предварительным данным, погибли три человека, ещё семь получили ранения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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