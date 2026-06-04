Один человек погиб, трое ранены после атаки БПЛА на поезд в Крыму

«Один человек погиб и ещё трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь», — доложил чиновник.
На месте уже работают экстренные оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Тем, кто получил травмы, он пожелал сил и скорейшего выздоровления. Власти пообещали оказать всю необходимую поддержку семьям и всем, кому она потребуется после случившегося.
Жителей также попросили доверять только официальной информации и не ориентироваться на неподтвержденные сообщения.
До этого Аксёнов сообщил об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нежилым объектам в Симферополе. По предварительным данным, погибли три человека, ещё семь получили ранения.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.