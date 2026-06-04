БПЛА атаковал поезд в Крыму: один человек погиб, трое пострадали

По его словам, беспилотник ударил по составу, который следовал из Азовского в Керчь. На месте происшествия уже работают экстренные оперативные службы.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», — написал он в своем канале в Max.
Глава региона также призвал граждан доверять только официальным источникам информации.
Ранее Сергей Аксенов сообщал о массированной атаке на Крым в ночь на 4 июня, в результате которой погибли три человека. Еще семь жителей Симферополя получили ранения.
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