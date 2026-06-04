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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшалсь до 53 га

В лесах Красноярского края действуют четыре лесных пожара на площади 53 га.

Источник: Комсомольская правда

На утро 4 июня в лесах Красноярского края действуют четыре пожара на площади 53 га — тайга горит в Борском, Мотыгинском и Хребтовском лесничествах. В их ликвидации принимают участие 114 человек и три единицы техники.

Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки ликвидировали шесть пожаров на площади 78,4 га — очаги возгораний действовали в Борском, Мотыгинском, Чунском, Усольском и Красноярском лесничествах. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем, гроз и повреждения линии электропередач.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Подробности можно узнать в нашей статье.