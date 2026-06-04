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Аксёнов: один человек погиб и трое пострадали при атаке дрона на поезд в Крыму

Дроны ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму утром 4 июня.

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. Об этом в своем канале на платформе в Мax сообщил глава региона Сергей Аксенов.

На месте происшествия уже работают представители оперативных и экстренных служб. Власти полуострова заверили, что родные погибших и пострадавшие получат помощь.

Кроме того, ночью 4 июня боевики ВСУ нанесли удары по Крыму. В результате в Симферополе погибли три человека, еще семь жителей получили ранения.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на среду, 3 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 354 беспилотника над Крымом и другими регионами.

Этой ночью силы ПВО России сбили 272 беспилотника неприятеля. Цели были перехвачены в том числе над территорией Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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