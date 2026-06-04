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Над горокругом и 8 районами Воронежской области сбили 20 БПЛА: что известно

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Источник: АиФ Воронеж

Силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА на Воронежскую область прошедшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Беспилотники были уничтожены над одним городским округом и восемью районами. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохранялась с десяти часов вечера 3 июня до семи утра 4 июня. Ночью под угрозой удара находились Бутурлиновский, Россошанский и Острогожский районы.

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