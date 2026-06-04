Смелая арифметика: «Тольяттинский потрошитель» решил отсудить у ФСИН миллион за ручки и бритву

Олег Рыльков известен как «тольяттинский потрошитель». Его признали виновным более чем в десяти убийствах, многочисленных изнасилованиях несовершеннолетних и других тяжких преступлениях. В 1998 году суд назначил ему пожизненное лишение свободы. Позднее он получил дополнительные сроки по новым эпизодам, однако окончательная мера наказания осталась прежней. В настоящее время Рыльков содержится в колонии особого режима «Чёрный дельфин». За последние годы он неоднократно пытался добиться освобождения по состоянию здоровья, однако суды каждый раз оставляли эти ходатайства без удовлетворения.