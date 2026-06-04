В Прикамье число пострадавших от клещей выросло еще на 2 тысячи человек

В Пермском крае продолжает период активности клещей. За прошедшую неделю с 27 мая по 3 июня в медучреждения региона обратились еще 2 166 пострадавших от укусов опасных для здоровья насекомых. Количество обращений выросло с 5 579 до 7 745, включая 1 250 детей.
По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали 45,8% случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, 3,3% — моноцитарным эрлихиозом человека, 0,7% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,7% — клещевым вирусным энцефалитом.
В 43% случаев присасывания клещей произошли при посещении индивидуальных садов, в 39% -посещении леса, 17% — на придомовой территории. Еще один процент пришелся на другие территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ — 1 077 обращений, Пермь — 891, Добрянский округ — 474.