В Прикамье число пострадавших от клещей выросло еще на 2 тысячи человек

В Пермском крае продолжает период активности клещей. За прошедшую неделю с 27 мая по 3 июня в медучреждения региона обратились еще 2 166 пострадавших от укусов опасных для здоровья насекомых. Количество обращений выросло с 5 579 до 7 745, включая 1 250 детей.