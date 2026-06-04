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В Славянском районе началась эвакуация из-за прорыва дамбы на Кубани

Ночью 4 июня в Славянском районе Краснодарского края началась эвакуация жителей хуторов Урма и Ханьков-2. Причиной стал прорыв дамбы на реке Кубани, обнаруженный около часа ночи в четверг.

Участок повреждения находится в Прикубанском сельском поселении, на отрезке от СНТ «Нефтяник» до хутора Соболевский. Ширина образовавшегося прорана составляет от 25 до 30 метров.

Согласно информации оперативных служб, водный поток может двигаться в сторону хуторов: Ханьков-2 (на расстоянии 7,5 км), Урма (9,5 км) и Ханьков (10,5 км). Людей направляют в специально подготовленные пункты временного размещения.

По оценкам оперативных служб, вода достигнет границ хутора Урма примерно к 10:00—11:00 4 июня. В районе состоялось экстренное совещание с участием главы муниципалитета Романа Синяговского.

Всего для приема эвакуированных подготовлены три пункта: школа № 21 в хуторе Ханьков, спортивный комплекс «Олимп» и ДК «Анастасиевский», которые лично проверил глава района.