В Славянском районе началась эвакуация из-за прорыва дамбы на Кубани

Участок повреждения находится в Прикубанском сельском поселении, на отрезке от СНТ «Нефтяник» до хутора Соболевский. Ширина образовавшегося прорана составляет от 25 до 30 метров.
Согласно информации оперативных служб, водный поток может двигаться в сторону хуторов: Ханьков-2 (на расстоянии 7,5 км), Урма (9,5 км) и Ханьков (10,5 км). Людей направляют в специально подготовленные пункты временного размещения.
По оценкам оперативных служб, вода достигнет границ хутора Урма примерно к
Всего для приема эвакуированных подготовлены три пункта: школа № 21 в хуторе Ханьков, спортивный комплекс «Олимп» и ДК «Анастасиевский», которые лично проверил глава района.