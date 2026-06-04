В Москве вновь заработал МФЦ, где произошло нападение на сотрудницу

Ранее сообщалось, что работу центра госуслуг приостановили. Офис, расположенный по адресу ул. Борисовские Пруды, д. 18, корп. 3, был временно закрыт и не принимал посетителей.
«Работа центра госуслуг района Братеево восстановлена. Офис работает в обычном режиме с 09:00 до 20:00», — сообщается в канале офисов «Мои документы Москва» в «Максе».
Мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ в Москве 3 июня. Руководитель центра совместно с охраной задержали нападавшего и передали сотрудникам полиции. Сотрудница была госпитализирована.