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В Москве вновь заработал МФЦ, где произошло нападение на сотрудницу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вновь открыт для посещения центр госуслуг района Братеево в Москве, где 3 июня мужчина напал на сотрудницу.

Источник: Валерия Ангстрем/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Ранее сообщалось, что работу центра госуслуг приостановили. Офис, расположенный по адресу ул. Борисовские Пруды, д. 18, корп. 3, был временно закрыт и не принимал посетителей.

«Работа центра госуслуг района Братеево восстановлена. Офис работает в обычном режиме с 09:00 до 20:00», — сообщается в канале офисов «Мои документы Москва» в «Максе».

Мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ в Москве 3 июня. Руководитель центра совместно с охраной задержали нападавшего и передали сотрудникам полиции. Сотрудница была госпитализирована.