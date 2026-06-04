СК: волонтеров не привлекают к поискам пропавшей семьи Усольцевых

Напомним, что семья Усольцевых перестала выходить на связь недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщили, что в регионе во время турпохода пропали двое взрослых и их пятилетняя дочь.