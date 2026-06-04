В Красноярском крае остаются затопленными семь жилых домов и 113 огородов

На утро 4 июня в Красноярском крае остаются затопленными семь жилых домов, три дачи, 113 огородов и восемь участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, сохраняется выход воды на пойму на реках Енисей (Кызыл), Мана (село Нарва), Анжа (село Агинское), Чулым (поселок Балахта и село Красный Завод) и Кеть (село Лосиноборское).
На реке Кан в Канске уровень воды составил 369 сантиметров (опасная отметка — 370).
Ранее мы писали, что в лесах Красноярского края действуют четыре пожара на площади 53 га — тайга горит в Борском, Мотыгинском и Хребтовском лесничествах.