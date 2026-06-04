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Установлены имена пассажиров, атакованного ВСУ автобуса

Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров.

Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс «Подольск — Симферополь», который был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Об этом сообщили в министерстве транспорта Донецкой народной республики. Список пассажиров — 53 человека. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров:

КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА С., 1998 Г/Р.

ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА Т., 2004 Г/Р.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ К., 1975 Г/Р.

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА Д., 1981 Г/Р.

АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА К., 1997 Г/Р.

ЮЛИЯ БОРИСОВНА Б., 1983 Г/Р.

АЛДЫН ООЛОВИЧ С. Э., 1977 Г/Р.

СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВНА Д., 1988 Г/Р.

ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ П., 1995 Г/Р.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ К., 2016 Г/Р.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА М., 2000 Г/Р.

АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ Х., 1990 Г/Р.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В министерстве транспорта Донецкой народной республики просили всех остальных пассажиров данного рейса или их родственников позвонить по номеру «горячей линии» +7 (949) 431 64 52 (ДНР) для подтверждения текущего статуса и оказания необходимой консультации и помощи.

Напомним, что ВСУ атаковали автобус 3 июня семь человек погибли. Как пояснил глава ДНР Денис Пушилин, список будет опубликован, после окончания опознания.

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