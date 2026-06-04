В Калининграде пресечена деятельность группы, обманным путем лишившей жилья детей-сирот

В Калининградской области трем местным жителям предъявлено обвинение в совершении организованной группой мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, похищения человека, а также мошенничества при получении социальных выплат, сообщает Следственный комитет. Следствие полагает, что они обманным путем лишили жилья двух человек из категории детей-сирот, в отношении еще одного умысел довести до конца не удалось.
По версии следствия, с 2022 года по май 2026 года фигуранты, действуя с соучастниками, личности которых устанавливаются, подыскивали лиц из категории детей-сирот и предлагали им посреднические услуги в получении положенного по закону сертификата на приобретение жилья и сопровождении сделок по его покупке.
«После этого обвиняемые демонстрировали им жилой дом в Гвардейском районе, принадлежащий их сообщнице, и, получив согласие на сделку по его покупке, обеспечивали условия для перевода единовременных денежных выплат в качестве оплаты за покупку дома, — сообщает СК. — Вводя потерпевших в заблуждение, заключали от их имени договор купли-продажи жилья третьему лицу. Денежные средства от продажи недвижимости потерпевшим не возвращались».
На данный момент следствием установлены трое потерпевших, пострадавших от действий организованной группы. В отношении одного из них довести до конца преступный умысел фигуранты не смогли (при проверке документов сотрудники центра соцподдержки населения выявили несоответствие жилья предъявляемым требованиям). Действиями обвиняемых бюджету области причинен ущерб в сумме свыше 5 млн рублей. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 5,6 млн рублей.
Следствием также установлено, что в 2023 году один из потерпевших, осознав, что в отношении него совершено преступление, неоднократно пытался связаться с обвиняемыми, чтобы вернуть деньги. Фигуранты, применив физическую силу, посадили мужчину в автомобиль, вывезли в безлюдную местность, угрожали ему и его малолетней дочери физической расправой.
Задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. По ходатайству следствия в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одной фигурантке, частично признавшей вину, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.