В Калининграде пресечена деятельность группы, обманным путем лишившей жилья детей-сирот

В Калининградской области трем местным жителям предъявлено обвинение в совершении организованной группой мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, похищения человека, а также мошенничества при получении социальных выплат, сообщает Следственный комитет. Следствие полагает, что они обманным путем лишили жилья двух человек из категории детей-сирот, в отношении еще одного умысел довести до конца не удалось.