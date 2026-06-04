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Инфраструктура не была повреждена из-за атаки БПЛА на Нижний Новгород

Мэр Нижнего Новгорода прокомментировал ситуацию.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА на Нижний Новгород 4 июня. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам главы города, специалисты проверили места падения обломков БПЛА самолетного типа. Сбитые беспилотники не коснулись городской инфраструктуры.

Сообщается, что повреждений в результате отражения атаки БПЛА не зафиксировано. Пострадавших нет.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода снова вводил ограничения для самолетов.

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