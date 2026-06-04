На свердловской трассе автобус с пассажирами въехал в трактор

Авария произошла 3 июня около 15:30. По предварительным данным, 50-летний водитель микроавтобуса № 640 «Нижний Тагил — Екатеринбург» при обгоне попутного транспорта не заметил трактор «Беларус», который выполнял дорожные работы, и допустил столкновение. От удара автобус отбросило на противоположную сторону обочины. Медики осмотрели водителя микроавтобуса, оказали ему помощь, после чего он был отправлен домой без необходимости лечения. Водитель трактора и 17 пассажиров автобуса не пострадали.