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Мошенники разводили детей-сирот и похитили человека в российском регионе

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 4 июня сообщила о задержании в Калининградской области трёх участников мошеннической группы, обманывавших детей-сирот.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 4 июня сообщила о задержании в Калининградской области трёх участников мошеннической группы, обманывавших детей-сирот. Двое мужчин 53 и 55 лет, а также их 53-летняя сообщница с конца 2022 года продавали сиротам дома, непригодные для проживания.

«Двое мужчин в возрасте 53 и 55 лет, а также 53-летняя женщина осуществляли мошеннические действия в отношении граждан, имеющих право на социальные выплаты как дети-сироты», — рассказала Волк.

По данным следствия, злоумышленники действовали до начала 2026 года. Установлено минимум пять эпизодов, общий ущерб превысил пять миллионов рублей.

В 2023 году один из обманутых решил обратиться в полицию. Тогда двое фигурантов избили его и вывезли в безлюдное место. Там они потребовали изменить решение, угрожая убить мужчину и изнасиловать его маленькую дочь.

Все трое арестованы. Возбуждён ряд уголовных дел, следствие продолжается.

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