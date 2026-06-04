Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде пресекли деятельность ОПГ, лишавшей жилья детей-сирот

Мошенники незаконно получали соцвыплаты, предназначенные сиротам на покупку жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде пресекли деятельность преступной группы, которая обманывала детей-сирот с жилищными сертификатами. Жертвами аферы стали самые незащищенные граждане, которых злоумышленники фактически оставили без крыши над головой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Трем местным жителям официально предъявили обвинение. В СК уточнили, что фигурантов будут судить за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также за похищение человека.

По данным следствия, аферисты незаконно получали социальные выплаты, которые государство выделяло сиротам на покупку жилья. Своими действиями они лишили детей-сирот законного права на собственные квадратные метры.

Важно отметить, что это не единичный случай в стране. Ранее похожий скандал разразился в Челябинской области, где перед судом предстанет директор коммерческой фирмы. Его обвиняют в обмане детей-сирот и инвесторов на десятки миллионов рублей.

По версии челябинского следствия, с июля 2017 по июнь 2020-го года бизнесмен искажал данные о качестве квартир в микрорайоне «Премьера» в городе Копейске. В итоге он передал сиротам 34 квартиры, которые, возможно, не соответствовали стандартам, а также продал инвесторам восемь жилых и одно нежилое помещение.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше