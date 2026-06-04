В Калининграде пресекли деятельность ОПГ, лишавшей жилья детей-сирот

По версии челябинского следствия, с июля 2017 по июнь 2020-го года бизнесмен искажал данные о качестве квартир в микрорайоне «Премьера» в городе Копейске. В итоге он передал сиротам 34 квартиры, которые, возможно, не соответствовали стандартам, а также продал инвесторам восемь жилых и одно нежилое помещение.