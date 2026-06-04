В Москве задержан курьер, похитивший у волгоградца 31 млн рублей золотыми монетами

В мае 2026 года на телефон пожилого мужчины поступил звонок, во время которого незнакомцы обвинили его в финансировании терроризма. Чтобы избежать наказание, ему предложили передать все имеющиеся средства для декларирования и перевода на «безопасный счёт». Чтобы обойти внимание надзорных структур, аферисты заставили пенсионера купить на сбережения золотые монеты, которые затем и забрал у мужчины курьер.