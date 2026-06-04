Воронежец украл на маркетплейсе смартфоны почти на полмиллиона рублей

Мужчина заказал четыре смартфона, наушники и много недорогих товаров. Эта мелочь нужна была для отвлечения внимания сотрудника пункта выдачи. Придя на ПВЗ за заказом, воронежец долго «ковырялся» в этой куче, незаметно рассовав по карманам дорогостоящие гаджеты, а потом ушел. Сотрудница ПВЗ спохватилась и пыталась остановить клиента, но тот проигнорировал ее требования и скрылся с похищенным. Продавцу товаров тем самым был причинен ущерб на сумму 471 тыс рублей.