Отобрали жильё и чуть не убили: Пенсионер из Подмосковья остался без крыши над головой после «сделки мечты»

Пенсионер из Подмосковья лишился приобретённого дома стоимостью 7,1 млн рублей после того, как суд признал сделку недействительной. До этого на мужчину напали с ножом, а деньги за недвижимость он до сих пор не получил. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.