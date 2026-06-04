Глеб Никтин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область 4 июня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на регион. Подробнее об этом он рассказал в соцсетях.
По словам губернатора, 4 июня силы ПВО смогли уничтожить 25 беспилотников на территории области. Сообщается, что инфраструктура не была повреждена. Пострадавших также нет.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода снова вводил ограничения для самолетов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше