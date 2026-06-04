Минчанка позвонила в милицию после перевода денег жениху

Жительница Минска по указанию мошенников оформила карту, перевела на нее отложенные на отдых за границей 7600 рублей. Затем деньги она отправила на счет «сотрудника Нацбанка». Лицу, осуществлявшему финансовую операцию, женщина сказала, что переводит деньги жениху.