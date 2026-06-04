Минчанка позвонила в милицию после перевода денег жениху. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Октябрьское РУВД обратилась 42-летняя жительница Минска, ставшая жертвой мошенников.
Сначала женщине поступил звонок якобы от «Белпочты» про заказное письмо. Для оформления доставки курьеров ее попросили продиктовать код из смс-сообщения.
После этого минчанке позвонил лжесотрудник кибербезопасности, предупредив, что аферисты получили ее личные данные и проводят незаконные финансовые операции. Под угрозой уголовного дела и обыска женщину убедили «задекларировать» сбережения.
Жительница Минска по указанию мошенников оформила карту, перевела на нее отложенные на отдых за границей 7600 рублей. Затем деньги она отправила на счет «сотрудника Нацбанка». Лицу, осуществлявшему финансовую операцию, женщина сказала, что переводит деньги жениху.
Через какое-то время минчанка решила проверить информацию о сотрудниках, которые ей звонили. Она поняла, что стала жертвой аферистов и позвонила в милицию. Заведено уголовное дело за мошенничество.
Ранее минчанка позвонила в милицию, вернувшись с отдыха с семьей из-за границы.
Кстати, в Гомеле эксперты по кускам собрали орудие убийства, разбросанное по квартире.
Кроме того, минчанка только в милиции узнала имя отца своего ребенка и всю правду о нем.