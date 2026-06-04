Шесть поездов между Москвой и Крымом задержано из-за опасности БПЛА

«В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках пути. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности. Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», — говорится в сообщении.
Так, в пути задерживается ряд поездов «Таврия», в том числе № 092 Москва — Севастополь отправлением 2 июня остановлен (задержка три часа); № 463 Москва — Феодосия отправлением 2 июня остановлен (задержка четыре часа); № 028 Москва — Симферополь отправлением 3 июня остановлен (задержка два часа); № 174 Евпатория — Москва отправлением 3 июня остановлен (задержка три часа); № 092 Симферополь — Москва отправлением 3 июня (задержка четыре часа); № 098 Симферополь — Москва отправлением 4 июня остановлен (задержка пять часов).
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры добавили, что взята на контроль ситуация в связи с происшествием на железной дороге в Республике Крым. 4 июня БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате удара один человек погиб, есть пострадавшие. Керченский транспортный прокурор координируют деятельность правоохранительных органов и экстренных оперативных служб на месте происшествия.