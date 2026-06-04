Шесть поездов между Москвой и Крымом задержано из-за опасности БПЛА

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры добавили, что взята на контроль ситуация в связи с происшествием на железной дороге в Республике Крым. 4 июня БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате удара один человек погиб, есть пострадавшие. Керченский транспортный прокурор координируют деятельность правоохранительных органов и экстренных оперативных служб на месте происшествия.