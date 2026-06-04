Собака покусала мальчика в СНТ под Дмитровом

«В дежурную часть УМВД России “Дмитровское” поступило сообщение от местного жителя о том, что на его племянника напала собака. Предварительно установлено, что возле одного из домов в СНТ “Кедр-1” девятилетний мальчик прогуливался по частному сектору. В этот момент к нему подбежала собака, которая сорвалась с поводка, и покусала его», — сказали в ведомстве.