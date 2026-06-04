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Собака покусала мальчика в СНТ под Дмитровом

Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения собаки на ребeнка в Дмитровском муниципальном округе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Источник: Freepik

«В дежурную часть УМВД России “Дмитровское” поступило сообщение от местного жителя о том, что на его племянника напала собака. Предварительно установлено, что возле одного из домов в СНТ “Кедр-1” девятилетний мальчик прогуливался по частному сектору. В этот момент к нему подбежала собака, которая сорвалась с поводка, и покусала его», — сказали в ведомстве.

Мальчик получил укушенные раны. Ребенку оказали медпомощь, также его направят на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения степени причиненного вреда. Оперативники установили женщину, которая выгуливала пса, — это местная жительница 1992 года рождения.