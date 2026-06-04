Пермский машинист получил более 330 000 рублей по поддельному документу

Мужчина получил 330 000 рублей благодаря фиктивному договору аренды квартиры, сообщает транспортная полиция Прикамья.
В ноябре 2024 года машинист заключил с пожилой родственницей жены фиктивный договор аренды двухкомнатной квартиры в Перми. За место жительства он якобы платил по 30 400 рублей ежемесячно.
«Железнодорожник убедил пенсионерку, что документ ему необходимо предоставить по месту работы, и попросил поставить рукописную подпись. Сам же подозреваемый в это время совместно с женой постоянно проживал по месту регистрации в Краснокамском районе», — рассказали представители транспортной полиции.
Поддельный договор мужчина предоставлял железнодорожной организации, в которой работал. За 11 месяцев железнодорожник незаконно получил 334 400 рублей.
Материалы уголовного дела направили в Дзержинский районный суд Перми. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Машинисту электровоза грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, жительницу Перми оштрафовали за драку в аэропорту Большое Савино.