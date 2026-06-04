Пермский машинист получил более 330 000 рублей по поддельному документу

«Железнодорожник убедил пенсионерку, что документ ему необходимо предоставить по месту работы, и попросил поставить рукописную подпись. Сам же подозреваемый в это время совместно с женой постоянно проживал по месту регистрации в Краснокамском районе», — рассказали представители транспортной полиции.