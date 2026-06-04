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Инвестору, давшему показания на криптоблогершу Битмаму, продлили арест до июля

Замоскворецкий районный суд столицы продлил арест до 7 июля инвестору Гагику Гулакяну, давшему показания на криптоблогершу Валерию Федякину (Битмама). Следователи обвинили бизнесмена в незаконной банковской деятельности. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Замоскворецкий районный суд столицы продлил арест до 7 июля инвестору Гагику Гулакяну, давшему показания на криптоблогершу Валерию Федякину (Битмама). Следователи обвинили бизнесмена в незаконной банковской деятельности. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Гулакяна Гагика до 7 июля 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В апреле появилась информация, что мужчина вместе с сообщниками присвоил более чем 4,2 миллиарда рублей. Ему грозит до семи лет колонии. В середине мая Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции об аресте Гулакяна.

В том же месяце приговор Битмаме по делу об обмане инвесторов на 2,2 миллиарда рублей признали законным. Женщина проведет за решеткой семь лет. Криптоблогерша получила срок еще в прошлом году, но впоследствии подала жалобу на приговор.