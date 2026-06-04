Инвестору, давшему показания на криптоблогершу Битмаму, продлили арест до июля

В том же месяце приговор Битмаме по делу об обмане инвесторов на 2,2 миллиарда рублей признали законным. Женщина проведет за решеткой семь лет. Криптоблогерша получила срок еще в прошлом году, но впоследствии подала жалобу на приговор.