Инвестору, давшему показания на криптоблогершу Битмаму, продлили арест до июля

Замоскворецкий районный суд столицы продлил арест до 7 июля инвестору Гагику Гулакяну, давшему показания на криптоблогершу Валерию Федякину (Битмама). Следователи обвинили бизнесмена в незаконной банковской деятельности. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Гулакяна Гагика до 7 июля 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
В апреле появилась информация, что мужчина вместе с сообщниками присвоил более чем 4,2 миллиарда рублей. Ему грозит до семи лет колонии. В середине мая Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции об аресте Гулакяна.
В том же месяце приговор Битмаме по делу об обмане инвесторов на 2,2 миллиарда рублей признали законным. Женщина проведет за решеткой семь лет. Криптоблогерша получила срок еще в прошлом году, но впоследствии подала жалобу на приговор.