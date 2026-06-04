Причину оползня у парка «Швейцария» назвали в Нижнем Новгороде

В районе остановки «Медицинская» у подножия парка «Швейцария» 3 июня произошёл частичный сход грунта — вместе с почвой сошли и деревья, также обрушилась подпорная стенка. Информацию подтвердил источник в МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода», сообщает ИА «В городе N».
По результатам обследования специалисты выяснили, что причиной инцидента стал размыв насыпи талыми водами. Ключевыми факторами, спровоцировавшими оползень, стали:
аномально снежная зима, из‑за которой почва оказалась перенасыщена влагой;
резкое весеннее потепление с обильными осадками.
Нижний Новгород расположен на территории с непростым рельефом: здесь много крутых склонов, оврагов и резких перепадов высот — такие условия создают предпосылки для локальных оползневых процессов.
В Управлении подчеркнули, что затронутый оползнем участок не относится к пешеходным зонам и удалён от жилых зданий. По итогам визуального осмотра специалисты заключили: подвижка грунта носит ограниченный, локальный характер.
Ранее режим повышенной готовности ввели из-за двух оползней в Советском районе.