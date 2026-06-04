Прокуратура взяла на контроль дело об атаке дрона ВСУ на электричку в Крыму

«Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге в Республике Крым», — говорится в официальном сообщении в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX.
Сотрудники прокуратуры координируют действия правоохранительных органов и спасателей, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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