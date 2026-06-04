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Прокуратура взяла на контроль дело об атаке дрона ВСУ на электричку в Крыму

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную с атакой украинского беспилотника на пригородный поезд в Крыму. В результате инцидента есть погибшие и раненые, сообщает пресс-служба ведомства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Утром 4 июня ударный дрон атаковал электричку, следовавшую по маршруту Азовское — Керчь. В результате попадания БПЛА один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

«Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге в Республике Крым», — говорится в официальном сообщении в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX.

Сотрудники прокуратуры координируют действия правоохранительных органов и спасателей, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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