В Перми суд отправил двух малолетних воришек в Центр временного содержания

Орджоникидзевский районный суд Перми поместил школьников 11 и 13 лет в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Подростки 5 марта 2026 года в группе с другими лицами совершили кражу в пункте выдачи заказов маркетплейса. Они орудовали по предварительному сговору.