Автосервис вспыхнул в микрорайоне Хлебниково в подмосковном Долгопрудном

Пожар произошел в здании автосервиса, расположенного в микрорайоне Хлебниково в подмосковном Долгопрудном. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».
— В микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном загорелся автосервис. На месте работают спасатели, — говорится в публикации.
Подробности произошедшего уточняются. На момент публикации материала нет информации о пострадавших и площади пожара.
3 июня загорелся автосервис в подмосковном поселке городского типа Измайлово. Пожар локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В итоге возгорание полностью потушили.