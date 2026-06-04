Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автосервис вспыхнул в микрорайоне Хлебниково в подмосковном Долгопрудном

Пожар произошел в здании автосервиса, расположенного в микрорайоне Хлебниково в подмосковном Долгопрудном. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

Пожар произошел в здании автосервиса, расположенного в микрорайоне Хлебниково в подмосковном Долгопрудном. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

— В микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном загорелся автосервис. На месте работают спасатели, — говорится в публикации.

Подробности произошедшего уточняются. На момент публикации материала нет информации о пострадавших и площади пожара.

3 июня загорелся автосервис в подмосковном поселке городского типа Измайлово. Пожар локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В итоге возгорание полностью потушили.